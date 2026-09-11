Parigi: risultato positivo per Safran

(Teleborsa) - Bene la società ingegneristica , con un rialzo del 2,45%.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che Safran mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,48%, rispetto a -1,43% dell' indice di Parigi ).





Il quadro tecnico della multinazionale francese suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 325,9 Euro con tetto rappresentato dall'area 332. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 322.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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