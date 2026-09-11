Parigi: risultato positivo per Safran
(Teleborsa) - Bene la società ingegneristica, con un rialzo del 2,45%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Safran mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,48%, rispetto a -1,43% dell'indice di Parigi).
Il quadro tecnico della multinazionale francese suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 325,9 Euro con tetto rappresentato dall'area 332. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 322.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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