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Parigi: scambi al rialzo per Publicis Groupe

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: scambi al rialzo per Publicis Groupe
Apprezzabile rialzo per il colosso della pubblicità francese, in guadagno del 2,42% sui valori precedenti.
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