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Regno Unito, PIL (QoQ) nel secondo trimestre

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Regno Unito, PIL (QoQ) nel secondo trimestre
Regno Unito, PIL nel secondo trimestre su base trimestrale (QoQ) +0,4%, in calo rispetto al precedente +0,6% (in linea con le stime degli analisti).
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