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UK, in linea con le attese la crescita del PIL nel secondo trimestre

Economia, Macroeconomia
UK, in linea con le attese la crescita del PIL nel secondo trimestre
(Teleborsa) - Stimata al rialzo la crescita dell'economia britannica nel 2° trimestre del 2026. Il PIL del Regno Unito ha evidenziato una salita trimestrale dello 0,4%, dal +0,6% registrato nei tre mesi precedenti. Il dato è in linea con le stime degli analisti.

Secondo i dati dell'ONS (Office for National Statistics), che ha fornito la stima preliminare, la variazione tendenziale è indicata a +1,2%, più alta rispetto alle stime del consensus (+1,1%) e al trimestre precedente (+0,9%).

(Foto: © Chris Dorney / 123RF)
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