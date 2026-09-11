Saipem, a Gastech 2026 con le nuove soluzioni FLNG per il gas offshore

(Teleborsa) - Saipem , in occasione di Gastech 2026, uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati all'industria del gas e dell'energia, presenterà le proprie soluzioni per impianti galleggianti di LNG (FLNG), progettate per massimizzare il valore delle risorse gas offshore, dai giacimenti convenzionali ai campi più complessi o remoti, difficili da sviluppare con approcci tradizionali.



La prima soluzione, FLNGenius, sviluppata per i grandi campi convenzionali di gas, - spiega una nota - è in grado di supportare una produzione compresa tra 3 e 4 milioni di tonnellate annue di LNG a seconda della qualità del gas e delle specificità del sito. Grazie alla sua architettura plug-and-play modulare, a un sistema standard di trattamento del gas e alla flessibilità di integrare le principali tecnologie di liquefazione disponibili sul mercato, può essere impiegata in un ampio spettro di giacimenti, consentendo di ottimizzare la configurazione dell'impianto in funzione delle caratteristiche del campo.



La seconda soluzione, ZR-FLNG, progettata per campi di gas associato e giacimenti remoti che frequentemente rimangono inutilizzati o sottoutilizzati, è concepita per consentire la valorizzazione di risorse che difficilmente potrebbero essere sviluppate attraverso approcci convenzionali. Con una capacità di produzione compresa tra 0,5 e 1,5 milioni di tonnellate annue di LNG, la soluzione è basata su Liqueflex 2.0, evoluzione della tecnologia Saipem di liquefazione per applicazioni LNG, caratterizzata dall'assenza di refrigeranti liquidi idrocarburici, dall'impiego di apparecchiature industrialmente consolidate e da prestazioni competitive in termini di sicurezza, semplicità operativa ed efficienza energetica.

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