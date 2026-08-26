newcleo, ottiene fondi per sviluppare nucleare flottante per decarbonizzazione settore marittimo francese

Alla guida del consorzio con Bureau Veritas Marine & Offshore e ABMI Group

(Teleborsa) - newcleo, azienda innovativa nello sviluppo di reattori modulari avanzati (AMR) e nella produzione di combustibile nucleare, è alla guida di un consorzio che è stato selezionato nell’ambito del bando «Sostegno alla decarbonizzazione del settore marittimo francese», gestito da Bpifrance, per sviluppare un progetto di nucleare flottante.



Il progetto, denominato “n-Floating”, mira a dimostrare la validità e la fattibilità tecnica di un’innovativa soluzione galleggiante per la produzione di energia nucleare, costituita da un’unità galleggiante priva di propulsione propria, ospitante vari reattori LFR-AS-200, ciascuno con una potenza elettrica di 200 MWe.



Il consorzio riunisce newcleo, Bureau Veritas Marine & Offshore, una società di classificazione leader nel mercato, e ABMI Groupe, società di ingegneria francese con competenze sia nel settore marittimo sia in quello nucleare. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di quasi 1 milione di euro nell’ambito del programma. Le attività dureranno circa 18 mesi.



“L’impiego di reattori avanzati in ambito marittimo apre al nucleare un mercato più ampio e ancora in gran parte inesplorato”, ha dichiarato Stefano Buono, CEO di newcleo. “Il nucleare galleggiante offre l’opportunità di fornire energia affidabile e a basse emissioni di carbonio per applicazioni in mare e in località costiere. La collaborazione con Bureau Veritas Marine & Offshore e ABMI Groupe riunisce competenze altamente complementari nei settori nucleare, marittimo e ingegneristico, mentre il sostegno di Bpifrance rappresenta un importante riconoscimento per lo sviluppo di questo progetto in un contesto industriale francese dotato di una solida credibilità internazionale.”



Il riconoscimento amplia le attività di newcleo nel nucleare marittimo, sulla scia delle collaborazioni già avviate con Fincantieri per le navi commerciali a propulsione nucleare e con Saipem per le applicazioni nucleari offshore.



La fase iniziale del progetto n-Floating si concentrerà su studi concettuali relativi alla chiatta nucleare, valutandone il potenziale per fornire energia in un’ampia gamma di applicazioni. Tra queste figurano l’approvvigionamento energetico di regioni isolate, porti e relativi poli industriali e aree costiere, nonché il supporto ad applicazioni ad alta intensità energetica come la desalinizzazione e la produzione di combustibili a basse emissioni di carbonio.



Il progetto definirà inoltre il successivo programma di sviluppo e la roadmap verso una possibile implementazione industriale entro il 2036, con l’ambizione di progettare e costruire la soluzione in Francia, contribuendo agli obiettivi del Paese in materia di industrializzazione e decarbonizzazione.

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