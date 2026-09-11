Milano 14:30
52.148 +0,66%
Nasdaq 10-set
29.104 0,00%
Dow Jones 10-set
52.064 -0,60%
Londra 14:30
10.667 +0,55%
Francoforte 14:31
25.485 +0,49%

USA, Prezzi consumo (YoY) in agosto

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Prezzi consumo (YoY) in agosto
USA, Prezzi consumo in agosto su base annuale (YoY) +3,4%, invariato rispetto al precedente (in linea con le stime degli analisti).

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
Condividi
```