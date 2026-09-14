Milano 11-set
52.512 0,00%
Nasdaq 11-set
29.368 +0,91%
Dow Jones 11-set
52.573 +0,98%
Londra 11-set
10.650 0,00%
Francoforte 11-set
25.569 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/CAD del 13/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 13/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 settembre

Sostanziale invarianza per il cambio Euro / CAD, che archivia la seduta con un +0,03%.

Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 0,6226. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 0,6213. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 0,6208, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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