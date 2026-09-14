Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil dell'11/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 settembre
A picco il Light Sweet Crude Oil, che chiude gli scambi con un pessimo -3,83%.
Lo status tecnico di breve periodo del greggio WTI mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 105,08. Rischio di eventuale correzione fino al target 93,79. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 116,37.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)