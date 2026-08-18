Milano 18-ago
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Nasdaq 18-ago
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Londra 18-ago
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Borsa: Perde poco il Dow Jones, in flessione dello 0,22%

Il Dow Jones archivia la giornata a 53.343,64 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde poco il Dow Jones, in flessione dello 0,22%
L'indice dei colossi USA segna un mediocre -0,22%, terminando gli scambi a 53.343,64 punti.
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