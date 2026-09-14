Milano 17:35
51.629 -1,68%
Nasdaq 20:19
29.258 -0,38%
Dow Jones 20:19
52.440 -0,25%
Londra 17:35
10.698 +0,44%
Francoforte 17:35
25.441 -0,50%

Borsa: Sotto la parità Francoforte, in calo dello 0,50%

Il DAX chiude a 25.440,81 punti

In breve, Finanza
Borsa: Sotto la parità Francoforte, in calo dello 0,50%
Francoforte mostra un frazionale ribasso dello 0,50% e archivia la seduta a 25.440,81 punti.
Condividi
```