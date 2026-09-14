Credito, ad agosto in Italia BNPL +22% e prestiti personali +20%

Il Rapporto sul Credito Italiano elaborato su dati del Sistema di Informazioni Creditizie di Experian rileva un calo congiunturale fisiologico ma una crescita annua trainata dalla Gen Z

(Teleborsa) - Ad agosto 2026 la domanda di credito in Italia registrano una flessione su tutti i prodotti rispetto a luglio, andamento coerente con la stagionalità estiva. Lo rileva il Rapporto sul Credito Italiano – Trends & Insights, elaborato sulla base dei dati del Sistema di Informazioni Creditizie di Experian, che raccoglie oltre 80 milioni di posizioni creditizie.



Il confronto tendenziale evidenzia una crescita a doppia cifra per Buy Now Pay Later (+22,2%) e prestiti personali (+19,6%). Più contenute le variazioni annue di mutui (+3,3%) e prestiti finalizzati (+2%).



Sul fronte congiunturale, i cali risultano meno accentuati rispetto all'agosto 2025: i prestiti personali segnano -21,8% (contro -30,4%), i prestiti finalizzati -28,9% (contro -33,9%), il canale digitale -13,7% (contro -18%). Mutui e BNPL mostrano variazioni mensili in linea con l'anno precedente.



"Ad agosto le richieste di credito scendono: è fisiologico, si tratta di un mese dedicato alle vacanze, in cui le persone riducono gli acquisti. Se però leggiamo il confronto con lo stesso mese del 2025, emergono tendenze chiare: BNPL e prestiti personali crescono a doppia cifra, mentre i finanziamenti legati a decisioni di acquisto più impegnative sono in contrazione. Anche l'entità del calo mensile è inferiore rispetto ad agosto dello scorso anno, in particolare per i prestiti personali e finalizzati: un segnale che il mercato si è mosso di più rispetto a un anno fa, anche in piena estate. La Gen Z si conferma il segmento con la crescita più intensa su tutti i prodotti, dai prestiti personali ai mutui: un segnale che vale la pena monitorare con attenzione nei prossimi mesi", ha dichiarato Armando Capone, Amministratore Delegato di Experian Italia.



La Generazione Z (18-30 anni) segna gli incrementi maggiori: +34% sui prestiti personali, +33,6% sul BNPL, +36,3% sui mutui. L'importo medio richiesto è pari a 196 euro per il BNPL (+8,2%), 7.607 euro per i prestiti personali (-18,3%), 1.625 euro per i finalizzati (+21,6%) e 123.418 euro per i mutui (+2,3%).



Sul piano territoriale, i prestiti finalizzati crescono solo nel Sud (+10,2%), mentre tra le grandi città i mutui avanzano a Bologna (+60,6%), Genova (+24%) e Milano (+6,1%).



Canale digitale e carte/revolving cedono lo 0,4% su base annua, con i richiedenti nati all'estero in controtendenza (+6,4% e +2,8%).





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