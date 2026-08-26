Milano 15:26
53.031 +0,59%
Nasdaq 25-ago
29.209 0,00%
Dow Jones 25-ago
53.577 +0,30%
Londra 15:26
10.900 +0,13%
Francoforte 15:26
26.365 +0,37%

USA, a luglio redditi personali accelerano oltre le attese a +0,4% su mese spese rallentano a +0,2%

Economia, Macroeconomia
USA, a luglio redditi personali accelerano oltre le attese a +0,4% su mese spese rallentano a +0,2%
(Teleborsa) - In aumento i redditi delle famiglie americane, mentre rallentano le spese personali. Secondo il Bureau of Economic Analysis (BEA) degli Stati Uniti, i consumi personali sono aumentati dello 0,2% a luglio rispetto al +0,3% del mese precedente e contro il +0,1% atteso dagli analisti.

I redditi personali hanno registrato un incremento dello 0,4%, rispetto al +0,2% del mese precedente e al +0,2% stimato dal consensus.

(Foto: ©Kurhan - stock.adobe.com (ex Fotolia))
Condividi
```