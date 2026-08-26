USA, a luglio redditi personali accelerano oltre le attese a +0,4% su mese spese rallentano a +0,2%

(Teleborsa) - In aumento i redditi delle famiglie americane, mentre rallentano le spese personali. Secondo il Bureau of Economic Analysis (BEA) degli Stati Uniti, i consumi personali sono aumentati dello 0,2% a luglio rispetto al +0,3% del mese precedente e contro il +0,1% atteso dagli analisti.



I redditi personali hanno registrato un incremento dello 0,4%, rispetto al +0,2% del mese precedente e al +0,2% stimato dal consensus.



(Foto: ©Kurhan - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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