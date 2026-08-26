Appuntamenti macroeconomici del 26 agosto 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Mercoledì 26/08/2026
01:50 Giappone: Prezzi servizi, annuale (atteso 3,2%; preced. 3,2%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -0,4%)
14:30 USA: PIL, trimestrale (atteso 1,5%; preced. 2,1%)
14:30 USA: Redditi personali, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%)
14:30 USA: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,3%)
14:30 USA: Spese personali, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,3%)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. 4,41 Mln barili)
(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
```