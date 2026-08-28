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Italia, Fiducia imprese in agosto

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Italia, Fiducia imprese in agosto
Italia, Fiducia imprese in agosto pari a 96,9 punti, in aumento rispetto al precedente 95,7 punti.
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