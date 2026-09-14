Fondazione Cariverona aggiorna governance dopo ok del MEF. Ancona passa a Carifac

(Teleborsa) - Un nuovo Statuto, regole di governance pensate per coniugare continuità e ricambio, una composizione più aderente ai territori e nuove forme di partecipazione. Sono le principali novità presentate oggi da Fondazione Cariverona, che segnano l'avvio di una nuova fase del proprio percorso istituzionale. Al centro c'è il nuovo Statuto: proposto all'unanimità dal CdA e approvato, sempre all'unanimità, dal Consiglio generale, ha successivamente ricevuto il via libera del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il testo recepisce gli elementi introdotti dall'Addendum al Protocollo ACRI-MEF, sottoscritto il 28 ottobre 2025.



Fondazione Cariverona ha scelto di differenziare la durata degli Organi. Il Presidente e i componenti del Consiglio generale avranno un mandato unico di sei anni, mentre il Consiglio di amministrazione avrà durata triennale nel rispetto del limite complessivo di due mandati consecutivi previsto dallo Statuto. Resta invece invariata a tre anni la durata del Collegio sindacale. Per il Presidente e il Consiglio generale, la nuova durata si applica già ai mandati in corso, con una specifica disciplina transitoria per i consiglieri già al secondo mandato, che manterranno la scadenza originariamente prevista. Per il Consiglio di amministrazione la nuova durata scatterà dal prossimo mandato, che sarà eccezionalmente biennale, così da rimanere allineato alla scadenza del mandato del Presidente.



A cambiare sono anche le regole sulla permanenza negli Organi. Lo Statuto rafforza i limiti ai mandati consecutivi e introduce vincoli più stringenti per incarichi e collaborazioni successivi: nell'arco di due mandati consecutivi non potrà essere svolto più di un mandato da Presidente né più di uno come componente del Consiglio generale.



"Un'istituzione come la nostra deve avere regole capaci di tenere insieme continuità, ricambio e capacità di guardare lontano - dichiara Bruno Giordano, presidente di Fondazione Cariverona - Il nuovo Statuto nasce dentro questa idea: dare respiro alla programmazione, rafforzare la responsabilità degli Organi e rendere la Fondazione sempre più capace di interpretare le trasformazioni delle comunità. Le regole servono a creare le condizioni perché un'istituzione possa essere solida nel tempo e, nello stesso momento, aperta al cambiamento. È questo l'equilibrio che abbiamo cercato».



Il Consiglio generale sarà composto dal Presidente e da 23 consiglieri (rispetto ai 25 previsti dal precedente assetto): 19 individuati attraverso il sistema delle designazioni e quattro scelti direttamente dal Consiglio generale tra personalità di riconosciuta esperienza e competenza. Tra le 19 designazioni, due saranno effettuate da enti privati individuati, per ciascun ciclo di nomina, dal Consiglio generale su proposta del Presidente, tra soggetti che si siano distinti nei campi della cultura, dell'economia, dell'istruzione, della formazione e del sociale. Accanto a enti locali, università e altre istituzioni del territorio trovano così maggiore spazio realtà espressive della società civile.



Il nuovo Statuto sancisce anche un cambiamento rilevante nella geografia di Fondazione Cariverona. Il perimetro di attività prevalente comprende ora Verona, Vicenza, Belluno e Mantova, mentre la provincia di Ancona passa alla competenza erogativa di Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana. Il cambiamento si riflette anche nella denominazione statutaria, che diventa Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno, senza più il riferimento ad Ancona. Mantova, pur rientrando oggi nell'ambito territoriale prevalente della Fondazione, non è mai comparsa nella denominazione storica.



L'accordo prevede il trasferimento da Cariverona a Carifac di 35 milioni di euro una tantum, insieme alla nuda proprietà del terreno sottostante Palazzo Camerata. Fondazione Cariverona mantiene inoltre gli impegni erogativi assunti nella provincia, per circa 10 milioni di euro, garantendo continuità ai progetti già avviati.

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