MPS, Meloni: questione riguarda il mercato, il governo attualmente non ha un ruolo

(Teleborsa) - Il futuro di Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) "è una questione che riguarda il mercato, il governo attualmente non ha un ruolo". Lo ha detto la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando con la stampa a margine di un evento a Vercelli.



Attualmente, il governo - tramite il MEF - detiene una quota del 4,86% nel capitale della banca senese, al centro della nuova fase del risiko bancario. MPS, impegnata nel processo di integrazione di Mediobanca , è infatti oggetto di un'offerta ostile da parte di Intesa Sanpaolo e, per contrastare questa offerta, ha proposto l'acquisizione di Banco BPM e Banca Generali .



"Sul futuro posso dire poco, sul passato posso dire tanto - ha aggiunto Meloni - Quando noi siamo arrivati al governo MPS era un problema, oggi è oggettivamente un gioiello che infatti è oggetto di molto interesse".





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