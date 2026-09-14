Francoforte: andamento rialzista per K+S

(Teleborsa) - Scambia in profit Kali und Salz , che lievita dell'1,93%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che la compagnia attiva nel settore chimico-biologico mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,48%, rispetto a -3,53% del MDAX ).





Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da K+S restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 17,03 Euro. Il supporto più immediato è stimato a 16,7. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 16,48, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```