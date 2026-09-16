Francoforte: brillante l'andamento di K+S

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Kali und Salz , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,19%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che la compagnia attiva nel settore chimico-biologico mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -3,06%, rispetto a -4,21% del MDAX ).





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di K+S . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 16,98 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 16,53. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 16,26.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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