Francoforte: andamento sostenuto per Symrise
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di aromi e profumi, che tratta in utile del 2,78% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Symrise mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,86%, rispetto a -2,11% dell'indice della Borsa di Francoforte).
Il quadro tecnico di Symrise suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 87,67 Euro con tetto rappresentato dall'area 90,67. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 85,71.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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