Francoforte: andamento sostenuto per Symrise

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di aromi e profumi , in guadagno del 2,99% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il DAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Symrise rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di Symrise perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 89,63 Euro. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 92,77. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 87,59.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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