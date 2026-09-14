Boujnah (Euronext) disponibili a valutare operazione con Deutsche Boerse ma nessuna trattativa per ora

(Teleborsa) - Euronext sarebbe pronta a valutare una fusione o un'aggregazione delle attività di Borsa con il suo maggior competitor, la tedesca Deutsche Boerse , sebbene per ora non vi siano colloqui in corso.



E' quanto emerge dalle dichiarazioni rilasciate dall'amministratore delegato dell'operatore paneuropeo, Stephane Boujnah, in un'intervista al Financial Times. "Un'operazione sensata - ha spiegato - sarebbe la fusione delle attività borsistiche" creando un'infrastruttura di mercato paneuropea di "dimensioni planetarie", incrementando la liquidità e contribuendo a rendere più competitivi i mercati dell'area. Tra le opzioni, si potrebbe valutare anche una fusione completa tra le due società, ma questa operazione dovrebbe affrontare significativi ostacoli antitrust.



Le parole di Boujnah si inseriscono in un contesto nel quale Euronext resta impegnata a diventare "la porta d'accesso unica al mercato dei capitali europeo", come indicato nel proprio piano strategico, e i funzionari del Vecchio Continente stanno intensificando gli sforzi per rafforzare la competitività verso gli Stati Uniti.



Nel ribadire che non vi sono discussioni in corso con Deutsche Börse in merito a una possibile fusione, Euronext, "in qualità di principale infrastruttura europea per i mercati dei capitali", - riporta una nota - "conferma il proprio impegno a favorire l'ulteriore integrazione dei mercati dei capitali europei" ed "è nata come progetto europeo aperto".



"Dalla fusione delle borse di Amsterdam, Bruxelles e Parigi, ha integrato con successo in un'unica infrastruttura di mercato altre cinque borse europee (Lisbona, Dublino, Oslo, Milano e Atene) e cinque depositari centrali di titoli (Porto, Oslo, Copenaghen, Milano e Atene). Oggi Euronext riunisce oltre 1.800 società quotate, con una capitalizzazione di mercato complessiva di circa 7.000 miliardi di euro, supportate da un'unica piattaforma tecnologica, un unico libro ordini e un unico pool di liquidità".



Nel frattempo, le azioni Euronext e Deutsche Boerse viaggiano toniche con un rialzo entrambe intorno al 2% rispettivamente a Parigi e Francoforte.

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