Francoforte: si concentrano le vendite su Kion
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Kion, che presenta una flessione del 3,06% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Kion rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Le implicazioni di medio periodo di Kion confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 42,39 Euro con primo supporto visto a 41,53. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 41,25.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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