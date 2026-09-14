Francoforte: si concentrano le vendite su Kion

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Kion , che presenta una flessione del 3,06% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di Kion rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Le implicazioni di medio periodo di Kion confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 42,39 Euro con primo supporto visto a 41,53. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 41,25.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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