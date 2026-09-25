Francoforte: brillante l'andamento di Kion

(Teleborsa) - Avanza Kion , che guadagna bene, con una variazione del 2,22%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di Kion rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di Kion suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 39,93 Euro con tetto rappresentato dall'area 40,34. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 39,72.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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