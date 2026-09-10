Francoforte: giornata depressa per Kion

(Teleborsa) - Sottotono Kion , che passa di mano con un calo del 2,87%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Kion mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,37%, rispetto a +0,07% del MDAX ).





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 45,74 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 44,18. L'equilibrata forza rialzista di Kion è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 47,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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