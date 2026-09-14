Inditex, Barclays conferma Overweight ma lima target price a 61 euro

(Teleborsa) - Barclays conferma il rating "overweight" su Inditex limandone però il target price da 62,5 a 61 euro, valutazione che incorpora un upside potenziale di circa il 13% rispetto al prezzo di 54,02 euro.



"La crescita" è stata "nuovamente" convincente, seppur a fronte di costi più elevati "a causa del rincaro dei carburanti". Gli analisti alzano le stime di fatturato, riducendo invece quelle sull'utile per azione (EPS) di quasi il 3%.



Inoltre, Barclays aumenta le previsioni sulle capex di Inditex in considerazione del "programma di investimenti straordinari da 200 milioni di euro annunciato dalla società".



"Sebbene la revisione al ribasso degli utili sia ovviamente negativa", sottolinea il report, "riteniamo che la crescita del 9% registrata all'inizio del terzo trimestre (su basi di confronto a 1, 2 e 3 anni pari rispettivamente a +9%, +11% e +14%) confermi le solide prospettive di crescita a lungo termine; si tratta di un risultato straordinario, soprattutto se si considerano le dimensioni di Inditex e l'andamento (o la mancanza di crescita) registrato in altri segmenti dei beni di consumo discrezionali".

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