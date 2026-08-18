Unipol, Barclays: accordo MPS rafforza previsioni crescita EPS

(Teleborsa) - Nel suo report di lunedì, Barclays ha alzato il target price sul titolo Unipol a 32 euro (+16% dal precedente 27,5 euro), confermando la raccomandazione a Overweight.



Il nuovo prezzo obiettivo implica un potenziale rialzo di circa l'11% rispetto al prezzo di chiusura di venerdì scorso e un potenziale rendimento totale per gli azionisti (TSR) del 15%. L'aumento "riflette il contributo aggiuntivo agli utili derivante da una maggiore partecipazione in BPER e dall'acquisizione delle filiali di MPS", ha spiegato il broker.



Gli analisti hanno inoltre aggiornato le stime sui risultati e incluso il contributo atteso agli utili derivante dall'accordo MPS. "I nostri utili aumentano di circa il 13% nel 2028 e sono superiori di circa il 16% rispetto alle previsioni di consensus. In questa fase non includiamo le sinergie di ricavo e di costo, il che lascia spazio a un ulteriore potenziale rialzo del 7-8% dell'EPS previsto per il 2030", ha aggiunto Barclays.

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