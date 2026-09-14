Londra: andamento sostenuto per Reckitt Benckiser Group

(Teleborsa) - Balza in avanti il distributore di prodotti per la salute, l'igiene e la casa , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,44%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Reckitt Benckiser Group rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Analizzando lo scenario di Reckitt Benckiser Group si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 50,49 sterline. Prima resistenza a 51,63. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 49,77.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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