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Londra: andamento sostenuto per Halma

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento sostenuto per Halma
Avanza il fornitore di prodotti che proteggono beni e persone al lavoro, che guadagna bene, con una variazione del 2,69%.
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