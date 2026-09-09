FOPE, TP ICAP Midcap avvia copertura con Buy e TP a 70 euro

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha avviato la copertura su FOPE , azienda orafa italiana protagonista nel settore della gioielleria di alta gamma e quotata su Euronext Growth Milan, con un target price di 70 euro per azione e una raccomandazione "Buy" visto l'upside potenziale del 28%.



Gli analisti scrivono che FOPE, storica maison di gioielleria italiana fondata nel 1929 a Vicenza, offre una combinazione rara nel panorama del lusso quotato: un percorso di crescita a doppia cifra (CAGR dei ricavi del +18% nel periodo 2019-25) che si è tradotto in un rendimento totale per gli azionisti (TSR) superiore a 19 volte dall'IPO del 2016, una tecnologia proprietaria distintiva (Flex'it), un approccio alla gestione del rischio legato al prezzo dell'oro che tutela il margine assoluto e una solida generazione di cassa (circa 10 milioni di euro di posizione finanziaria netta positiva). "A nostro avviso, FOPE possiede le caratteristiche di un futuro leader del settore: heritage, artigianalità e ambizione", si legge nella ricerca.



Gli obiettivi per il 2029 (ricavi a 145-150 milioni di euro, EBITDA a 33-35 milioni di euro) implicano un CAGR del 12-13% circa, calcolato a prezzi dell'oro costanti. La crescita sarà equamente ripartita tra mercati consolidati e nuovi mercati, con l'ingresso in Cina, l'apertura di una filiale francese e l'espansione della rete monomarca (6 boutique, inclusa quella di Milano in Via Sant'Andrea) come leve di crescita strutturale.



Ai livelli attuali, FOPE tratta a uno sconto di circa il 20% sui multipli EV/EBITDA stimati per il 2026 rispetto ai gruppi di comparabili più rilevanti. A ciò si aggiunge un'opzionalità implicita legata a operazioni di M&A (grazie alla tecnologia proprietaria e all'heritage), pienamente in linea con la logica delle acquisizioni strategiche ("bolt-on") tipica dei grandi gruppi del lusso.

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