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Moncler apre il suo più grande negozio al mondo sulla Fifth Avenue di New York

Finanza
Moncler apre il suo più grande negozio al mondo sulla Fifth Avenue di New York
(Teleborsa) - Moncler, azienda italiana del lusso che fa parte del FTSE MIB, inaugura sulla Fifth Avenue di New York il suo flagship store più grande al mondo.

"Moncler Fifth Avenue è un brand statement in una delle vie più iconiche al mondo. Lo abbiamo pensato come uno spazio vivo, ispirato alla cultura e allo spirito di New York, e al tempo stesso fedele al DNA di Moncler - afferma il presidente Remo Ruffini - Un luogo dove incontrare l'energia di New York, delle sue community e delle persone che rendono questa città unica. È questo il significato di questo progetto. Il negozio di Fifth Avenue non è solo il nostro flagship più grande al mondo, la nostra ambizione è quella di diventare parte della vita di questa città, una “destination” per chi vive a New York, per chi viaggia per chi viene qui in cerca di ispirazione".

Concepito come luogo di incontro, scoperta e scambio culturale, il flagship store dà vita all'universo Moncler attraverso un calendario mensile di format esperienziali, insieme a collezioni, servizi e iniziative esclusive pensate per Fifth Avenue. Con una superficie di 2.200 metri quadrati distribuita su due livelli, il flagship store è situato nell'iconico General Motors Building, al 767 di Fifth Avenue e a pochi passi da Central Park.

(Foto: Moncler)
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