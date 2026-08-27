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Lettura rialzista per IAG

Finanza
Lettura rialzista per IAG
(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto
Balza in avanti International Airlines, tra i titoli dell'indice FTSE 100, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,07%.


Operatività odierna:
A livello operativo, la compagnia aerea presenta un'indicazione di acquisto ai prezzi correnti visti a 4,422 sterline, con stop loss impostato a quota 4,055 pounds, mostrando una possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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