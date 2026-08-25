Madrid: scambi in positivo per IAG

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per International Airlines Group , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,54%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell' Ibex 35 , ad evidenza del fatto che il movimento della holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Lo status tecnico di medio periodo della multinazionale del settore aereo rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 5,217 Euro, mentre i supporti sono stimati a 5,105. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 5,329.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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