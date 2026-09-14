Milano diventa generativa: cinque giorni per immaginare il futuro

Online il programma della nona Milano Digital Week, promossa dal Comune di Milano e TIG, tra eventi ed esperienze immersive

(Teleborsa) - La nona edizione della Milano Digital Week, promossa dal Comune di Milano e realizzata da TIG – The Innovation Group, torna dal 30 settembre al 4 ottobre 2026 per raccontare come il digitale e l’Intelligenza Artificiale stiano trasformando la città, il lavoro, i servizi, la cultura e la vita quotidiana. Al centro dell’edizione il tema "La Città Generativa", intesa come spazio capace di attivare nuove connessioni, partecipazione e opportunità grazie all’innovazione tecnologica e alla collaborazione tra istituzioni, imprese, università, associazioni e cittadini.



Il calendario della manifestazione si svilupperà lungo cinque giornate di appuntamenti diffusi in città e webinar online, articolati in sei track tematici dedicati alle principali direttrici della trasformazione digitale: Tecnologie, Digitale per le imprese, Lavoro/Formazione, Cittadinanza digitale, Smart city, Cultura, arte e sport.



Hub centrale è lo Smart City Lab, punto di riferimento per l’innovazione urbana dedicato allo sviluppo di tecnologie e soluzioni per la città intelligente, nato da una collaborazione tra Comune di Milano, Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Invitalia.



Ad aprire ufficialmente la Milano Digital Week sarà la conferenza inaugurale, con la partecipazione del Sindaco Giuseppe Sala, in programma mercoledì 30 settembre, alle ore 15, presso la Smart City Lab (in Via Ripamonti, 88). Interverranno, inoltre, Layla Pavone, Coordinatrice del Board per l’Innovazione tecnologica e la trasformazione digitale del Comune di Milano, Pietro Cerretani, CEO di TIG Events, Paolo Guglielmoni, Fractional Creative Officer, oltre ad Alec Ross, Autore & Professore della Bologna Business School. A seguire, Emilio Mango, Direttore Generale di TIG – The Innovation Group intervisterà Luisella Giani, Business Innovation Director di Oracle EMEA, Sonia Montegiove, ingegnera informatica e formatrice, Antonio Palmieri, Fondatore e Presidente di Fondazione Pensiero Solido ETS.



Per le giornate successive, lo Smart City Lab ospiterà due appuntamenti centrali curati da TIG – The Innovation Group e il Comune di Milano, con format rivolti al pubblico B2B. In particolare, giovedì primo ottobre si terrà l’evento "La città generativa: sfide e cambiamenti nell’era dell’AI" con gli interventi di Layla Pavone, Coordinatrice del Board per l’Innovazione tecnologica e la trasformazione digitale del Comune di Milano, Marina Brambilla, Rettrice dell’Università degli Studi di Milano, Carlo Alberto Carnevale Maffè, Associate Professor of Practice di Strategy and Entrepreneurship della SDA Bocconi School of Management, oltre a tre roundtable: la prima focalizzata su "La Città Generativa: innovazione, dati e nuovi modelli di città", la seconda su "Territorio, ambiente e cultura: welfare, agrifood, luoghi di bellezza e sostenibilità digitale" e la terza su "La città a misura di persona: infrastrutture intelligenti a servizio della cittadinanza".



A seguire, "Fare di più con meno: collaborare crea valore", un pomeriggio di confronto tra il Comune di Milano con Anci, Agid e altri comuni, su come sta cambiando, e come cambierà, il modo di erogare servizi pubblici, usando l'aggregazione come leva strategica: di risorse, competenze, piattaforme, canali, enti, persone. L'evento organizzato dal Comune di Milano si articolerà in tre focus tematici: l'esperienza del cittadino, dove e come vive l'interazione con il servizio; il piano strategico: come prepararsi ad affrontare e governare il cambiamento; persone e processi: nuovi modelli di servizio e di business in logica di aggregazione.



Venerdì 2 ottobre si terrà l’evento "La città aumentata: servizi intelligenti e infrastrutture digitali per la cittadinanza" con gli interventi di Layla Pavone, Coordinatrice del Board per l’Innovazione tecnologica e la trasformazione digitale del Comune di Milano, Anna Scavuzzo, Vicesindaca del Comune di Milano, Giuliano Noci, Professore Ordinario in Ingegneria Economico-Gestionale, titolare della cattedra di Strategia & Marketing, School of Management del Politecnico di Milano, e Alessandro Rimassa, Founder & CEO di Radical HR. In aggiunta, si terranno tre roundtable focalizzate su "La nuova frontiera della mobilità: Traffico, Dati, Decisioni","Nuove professioni, nuove competenze: il lavoro nell’era dell’AI" e la "Città Data Driven: dati e decisioni per la città del futuro".



Nel pomeriggio l’evento del Comune di Milano dal titolo "Ecosistema Digitale Urbano" incentrato sulla piattaforma che favorisce la condivisione e lo scambio dei dati dinamici prodotti dai diversi servizi della città, nel rispetto di regole tecnologiche e di governance definite.



Tra i Knowledge Hub attivi ci sono: Cefriel, Ex chiesa San Carpoforo, Le Village by Crédit Agricole, Libreria EGEA, MEET – Digital Cultural Center, Negozio della Conoscenza e STEP – FuturAbility District, Spazio Lenovo. Distribuiti sul territorio metropolitano, questi luoghi di incontro rappresentano veri e propri laboratori di idee e confronto tra cittadini, imprese, istituzioni e professionisti.



Il programma sarà arricchito anche dalle iniziative e dai progetti selezionati attraverso la Call for Proposal, che porteranno all’interno della Milano Digital Week un calendario ampio e partecipato di iniziative in presenza, una corsa solidale, installazioni ed esperienze interattive, workshop, webinar, incontri divulgativi e momenti di networking.



Un insieme di appuntamenti pensati per coinvolgere pubblici diversi e rendere l’innovazione accessibile e alla portata di tutti. Il programma completo degli eventi è consultabile online sul sito ufficiale della manifestazione.



"La Milano Digital Week rappresenta un’opportunità per scoprire e – afferma Pietro Cerretani, CEO di TIG Events –partecipare a un programma ricco di incontri, esperienze e occasioni di confronto, capace di valorizzare il ruolo di Milano come laboratorio aperto di innovazione, inclusione e sviluppo sostenibile. In un momento in cui le tecnologie evolvono con grande rapidità, è sempre più importante ricordare che al centro della trasformazione digitale restano le persone: le loro competenze, i loro bisogni, la loro capacità di immaginare nuovi modi di lavorare, vivere e relazionarsi. Milano Digital Week è proprio questo: un laboratorio collettivo in cui cittadini, imprese, istituzioni, professionisti e comunità possono incontrarsi, dialogare e contribuire a una riflessione condivisa sul futuro della città".



"La Milano Digital Week è il momento in cui Milano mette a sistema e condivide la propria visione della trasformazione digitale: una trasformazione che non riguarda soltanto le tecnologie, ma soprattutto il modo in cui immaginiamo e costruiamo la città. Il tema della Città Generativa – ha dichiarato Layla Pavone, Coordinatrice del Board per l’Innovazione tecnologica e la trasformazione digitale del Comune di Milano - esprime bene questa ambizione: utilizzare dati, Intelligenza Artificiale e innovazione per generare nuove opportunità, servizi più semplici e accessibili, maggiore inclusione e una migliore qualità della vita. In questi anni, attraverso il Board per l’Innovazione tecnologica e la trasformazione digitale, abbiamo lavorato proprio in questa direzione, mettendo in relazione Comune, imprese, università, startup, terzo settore e cittadini. Perché una città diventa davvero intelligente quando la tecnologia non è il fine, ma uno strumento al servizio delle persone e della comunità. La Milano Digital Week è anche l’occasione per aprire questo confronto a tutta la città e costruire insieme, con consapevolezza e responsabilità, la Milano che vogliamo per il futuro".













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