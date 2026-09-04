Milano 10:49
52.017 -0,44%
Nasdaq 3-set
29.482 0,00%
Dow Jones 3-set
53.686 +1,18%
Londra 10:49
10.823 -0,08%
Francoforte 10:49
26.008 +0,02%

Parigi: giornata depressa per Dassault Systemes

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: giornata depressa per Dassault Systemes
Ribasso per la società di software francese, che presenta una flessione del 3,25%.
Condividi
```