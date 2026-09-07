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Parigi: performance negativa per Dassault Systemes

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: performance negativa per Dassault Systemes
Pressione sulla società di software francese, che tratta con una perdita del 2,24%.
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