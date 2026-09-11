Listini asiatici in rosso con il Brent che vola sopra i 107 dollari

(Teleborsa) - A picco Tokyo , con il Nikkei 225 che accusa un ribasso del 2,18%, proseguendo la serie di quattro ribassi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per Shenzhen, che ritraccia dell'1,2%.



Listini travolti dal balzo del petrolio e dai rendimenti obbligazionari in rialzo, che oscurano l'ottimismo sui titoli AI. Nel frattempo, con il PPI Usa di agosto che è salito dello 0,4% mensile (+5,4% annuo), si rafforzano le attese di un rialzo Fed la prossima settimana, ora prezzato al 70%. Oggi il CPI.



Il Brent tratta a 107,66 dollari, dopo aver sfiorato i 110, in rialzo di quasi il 13% nella settimana, sull'escalation nello Stretto di Hormuz e l'avanzata degli Houthi verso Mokha.



In netto peggioramento Hong Kong (-0,5%); come pure, pessimo il mercato di Seul (-1,8%).



Variazioni negative per Mumbai (-0,79%); con analoga direzione, in calo Sydney (-1%).



La giornata del 10 settembre si presenta piatta per l' euro contro la valuta nipponica , che mostra un esiguo -0,18%. Giornata fiacca per l' euro nei confronti della divisa cinese , che passa di mano con un trascurabile +0,03%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell' euro contro il dollaro hongkonghese , che sta facendo un moderato +0,02%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese tratta 2,98%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 1,69%.

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