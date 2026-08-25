Prosegue la discesa del petrolio, il Brent torna sotto quota 90 dollari

(Teleborsa) - Prosegue la discesa del petrolio con il future sul Brent
che torna infatti sotto i 90 dollari
al barile attestandosi a 87,9 dollari, segnando un calo del 2,9%, mentre quello sul WTI
è in ribasso del 3,2% a 82,3 dollari.
Ad allentare le tensioni sull'oro nero contribuirebbero i rumours del New York Times secondo cui gli Stati Uniti sarebbero pronti a rimandare i propri rappresentanti diplomatici
alle ambasciate in Medio Oriente, segnalando come Washington non preveda una ripresa di un conflitto su vasta scala con l'Iran.
A sostenere il sentiment contribuirebbe anche il fatto che il piano statunitense
, che punta a intensificare la pressione economica su Teheran, ha finora risparmiato, per il momento, i partner commerciali del Paese da misure più severe.
Piano che, secondo quanto annunciato dal Segretario del Tesoro Usa Scott Bessent
, prevede una campagna "senza precedenti"
per isolare l'Iran dall'economia globale, mentre l'amministrazione Trump tenta di impoverire l'economia del Paese e porre fine a quasi sei mesi di guerra.
"Stiamo lanciando un'offensiva economica
contro i collegamenti finanziari dell'Iran in tutto il mondo", ha dichiarato Bessent. "Il nostro obiettivo è recidere ogni ancora di salvezza economica che sostiene questo regime tirannico, finché Teheran non sarà isolata".(Foto: skeeze / Pixabay)