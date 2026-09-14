Pesante il settore utility italiano (-2,36%), scambi negativi per Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Si muove in territorio negativo il comparto utility in Italia a dispetto della cautela evidenziata dall' indice Utilities dell'Area Euro .



Il FTSE Italia Utilities ha chiuso a quota 47.903,4 in contrazione di 1.157 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l' indice EURO STOXX Utilities è risultato stabile a 557, dopo aver avviato la seduta a 558.



Tra i titoli del FTSE MIB , seduta in ribasso per Italgas , che porta a casa un decremento del 2,46%.



Sottotono Hera , che chiude la seduta con un calo del 2,09%.



Tra le medie imprese quotate sul listino milanese , andamento negativo per Alerion Clean Power , con una flessione del 2,59%.



Ribasso composto e controllato per Ascopiave , che archivia la sessione in flessione del 2,19% sui valori precedenti.



Composto ribasso per ERG , in flessione del 2,07% sui valori precedenti.





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