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Pesante il settore utility italiano (-2,36%), scambi negativi per Alerion Clean Power

Finanza, Indici settoriali
Pesante il settore utility italiano (-2,36%), scambi negativi per Alerion Clean Power
(Teleborsa) - Si muove in territorio negativo il comparto utility in Italia a dispetto della cautela evidenziata dall'indice Utilities dell'Area Euro.

Il FTSE Italia Utilities ha chiuso a quota 47.903,4 in contrazione di 1.157 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice EURO STOXX Utilities è risultato stabile a 557, dopo aver avviato la seduta a 558.

Tra i titoli del FTSE MIB, seduta in ribasso per Italgas, che porta a casa un decremento del 2,46%.

Sottotono Hera, che chiude la seduta con un calo del 2,09%.

Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, andamento negativo per Alerion Clean Power, con una flessione del 2,59%.

Ribasso composto e controllato per Ascopiave, che archivia la sessione in flessione del 2,19% sui valori precedenti.

Composto ribasso per ERG, in flessione del 2,07% sui valori precedenti.

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