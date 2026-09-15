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Analisi Tecnica: EUR/CHF del 14/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 14/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 settembre

Seduta debole per il cambio Euro / CHF, con chiusura in calo a 0,9438.

Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 0,9465. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 0,9425. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 0,9411, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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