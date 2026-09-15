Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 14/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 14 settembre
Seduta molto negativa per il principale indice della Borsa di Milano, che perde terreno, mostrando una discesa dell'1,68%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il FTSE MIB, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 51.334. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 52.218. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 51.040.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)