Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 14/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 14 settembre
Giornata da dimenticare per il FTSE Mid Cap, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,22% sui valori precedenti.
Lo status tecnico del FTSE Mid Cap mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 59.001, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 60.905. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 58.367.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)