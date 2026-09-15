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Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 14/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 14/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 settembre

Giornata da dimenticare per il FTSE Mid Cap, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,22% sui valori precedenti.

Lo status tecnico del FTSE Mid Cap mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 59.001, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 60.905. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 58.367.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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