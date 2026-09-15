Avio lancia con successo i satelliti Sentinel-3C e FLEX con Vega C

(Teleborsa) - Avio ha lanciato nelle scorse ore, con successo, il satellite Sentinel-3C per la Commissione Europea nell'ambito di un contratto firmato con l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) e il satellite FLEX per l'ESA dallo Spazioporto europeo in Guyana Francese con un razzo Vega C.



Sentinel-3C - si legge in una nota - è il terzo satellite della missione Sentinel-3 del programma Copernicus della Commissione Europea, dedicata al monitoraggio della salute del nostro pianeta attraverso l'osservazione dallo spazio degli oceani, della terraferma, dei ghiacci e dell'atmosfera. Sarà gestito congiuntamente dall'ESA e da EUMETSAT nella fase operativa, con le operazioni in carico a EUMETSAT e la componente spaziale gestita dall'ESA, e fornirà dati essenziali per il monitoraggio climatico, le previsioni meteorologiche, la protezione ambientale e la risposta ai disastri.



FLEX è l'ottava missione Earth Explorer sviluppata nell'ambito del programma FutureEO dell'ESA. È progettato per monitorare dallo spazio la salute della vegetazione, individuando la debole fluorescenza emessa dalle piante durante la fotosintesi, un segnale altrimenti

invisibile, legato all’attività vegetale. Questi dati supporteranno informazioni sulla produttività agricola e forniranno una modalità unica per valutare la salute delle piante e comprendere meglio come la fotosintesi influisca i cicli del carbonio e dell’acqua.



La missione, denominata VV30, è stata il secondo lancio del Vega C operato da Avio. I satelliti FLEX e Sentinel-3C sono stati costruiti da Thales Alenia Space come prime contractor, con il supporto di diverse aziende europee.



Giulio Ranzo, amministratore delegato di Avio ha commentato: "Il successo di oggi conferma Avio come un affidabile operatore dei servizi di lancio per il Vega C. Il lanciatore ha funzionato perfettamente, mettendo in orbita due satelliti strategici per l’Europa, che dimostrano come le tecnologie spaziali siano diventate essenziali per affrontare le sfide ambientali e dei cambiamenti climatici. I satelliti forniranno dati molto importanti per capire meglio il nostro pianeta. Voglio ringraziare tutto il nostro gruppo per il lavoro eccezionale svolto e i nostri partner. Ringraziamo l'ESA e la Commissione Europea per la fiducia. Continueremo a supportare le missioni istituzionali europee a beneficio a servizio dei cittadini".

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