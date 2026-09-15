Francoforte: rosso per Deutsche Bank

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la prima banca tedesca come assets , che presenta una flessione del 3,18% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Deutsche Bank rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della banca d'affari tedesca . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 33,49 Euro. Primo supporto visto a 32,79. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 32,51.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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