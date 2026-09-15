Francoforte: rosso per Deutsche Bank
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la prima banca tedesca come assets, che presenta una flessione del 3,18% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Deutsche Bank rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della banca d'affari tedesca. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 33,49 Euro. Primo supporto visto a 32,79. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 32,51.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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