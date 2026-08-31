Attese positive per Basf
(Teleborsa) - Chiusura del 28 agosto
Brillante rialzo per la compagnia chimica, parte del DAX, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno dell'1,96%.
Operatività odierna:
Lo status tecnico di Basf favorisce la propensione all'acquisto alle quotazioni correnti pari a 52,52 Euro con stop loss fissato a quota 50,33 Euro, che crea l'occasione agli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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