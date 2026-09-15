Germania, prezzi all'ingrosso di agosto accelerano a +0,9% su mese e +6,8% annuo

(Teleborsa) - Accelerano i prezzi all'ingrosso in Germania, che registrano ad agosto un aumento dello 0,9% su base mensile, dopo il +0,2% del mese precedente. Lo annuncia l'Ufficio Federale di Statistica tedesco (Destatis).



Il dato è anche superiore alle attese degli analisti che stimavano un +0,1%.



I prezzi all'ingrosso su base annuale accelerano al +6,8% contro il +5,3% registrato a luglio. A giugno si era registrato un aumento del del 4,9%. Come nei mesi precedenti, l'aumento dei prezzi registrato ad agosto è in gran parte attribuibile al conflitto in Iran e in Medio Oriente, che ha comportato un incremento dei prezzi all'ingrosso, in particolare dei prodotti energetici e delle materie prime.

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