Appuntamenti macroeconomici del 15 settembre 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Martedì 15/09/2026
04:00 Cina: Vendite dettaglio, annuale (atteso 0,8%; preced. 0,6%)
04:00 Cina: Tasso disoccupazione (atteso 5,2%; preced. 5,2%)
04:00 Cina: Produzione industriale, annuale (atteso 4,8%; preced. 4,5%)
06:30 Giappone: Indice servizi, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,2%)
08:00 Germania: Prezzi ingrosso, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,2%)
08:00 Germania: Prezzi ingrosso, annuale (preced. 5,3%)
08:00 Regno Unito: Tasso disoccupazione (atteso 5%; preced. 4,9%)
08:00 Regno Unito: Richieste sussidi disoccupazione (atteso 8,3K unità; preced. -11K unità)
08:45 Francia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,7%; preced. 0,6%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,4%; preced. 2,1%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,7%; preced. 0,3%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, annuale (atteso 4,3%; preced. 3,6%)
10:00 Italia: Bilancia commerciale globale (atteso 4,77 Mld Euro; preced. 4,23 Mld Euro)
11:00 Germania: Indice ZEW (atteso 37 punti; preced. 34,2 punti)
11:00 Unione Europea: Bilancia commerciale (atteso 3,7 Mld Euro; preced. 8,6 Mld Euro)
14:30 USA: Empire State Index (atteso 14,75 punti; preced. 20,6 punti)
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