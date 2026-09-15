KKR, l'AUM nel credito ha raggiunto 293 miliardi di dollari: crescita del 50% dal 2021

(Teleborsa) - Gli Assets Under Management (AUM) nel comparto Credit di KKR , colosso statunitense degli asset alternativi, hanno raggiunto quota 293 miliardi di dollari, con il patrimonio seguito da circa 250 professionisti distribuiti in 12 città e 10 paesi, secondo quanto comunicato in occasione della Barclays Global Financial Services Conference.



La cifra segna una crescita del 50% rispetto al 2021, quando l'AUM si fermava a 187 miliardi di dollari, dopo essere passata per i 219 miliardi del 2023 e i 261 miliardi del secondo trimestre 2025. Parallelamente, le management fee generate dal business di credito sono cresciute del 32% nello stesso periodo, con un'accelerazione dell'11% nel primo semestre 2026 rispetto allo stesso periodo del 2025.



La composizione dell'AUM riflette una piattaforma diversificata su tre pilastri. Il Leveraged Credit, che comprende prestiti a leva, obbligazioni high yield, credito multi-asset e credito strutturato, vale 143 miliardi di dollari. Il Private Credit si attesta a 139 miliardi, di cui 91 miliardi in Asset-Based Finance e 48 miliardi in Corporate Private Credit, comprensivi di 39 miliardi di direct lending. Gli Strategic Investments, tra capital solutions e opportunistic, pesano invece 11 miliardi. A completare il quadro c'è l'attività di Capital Markets, che vanta un volume cumulato di finanziamento in debito ed equity di 2.700 miliardi di dollari dall'avvio dell'attività.



KKR segnala un significativo aumento della domanda istituzionale per allocazioni di credito, con 15 miliardi di dollari raccolti dall'inizio dell'anno (+29% rispetto al periodo precedente), con la pipeline che rimane solida.



(Foto: Photo by Sean Pollock on Unsplash)

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