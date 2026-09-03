CVC Secondary Partners, raccolti 10 miliardi di dollari per il sesto fondo globale di private equity secondario

(Teleborsa) - CVC Secondary Partners, piattaforma di investimento dedicata al mercato secondario di CVC , uno dei principali gestori globali di private markets, ha annunciato il closing finale del sesto fondo globale di private equity secondario, Secondary Opportunities Fund VI (“SOF VI”), con impegni di capitale complessivi pari a 10 miliardi di dollari.



La raccolta rappresenta un incremento significativo rispetto ai precedenti Secondary Opportunities Funds (“Fondi SOF”), che avevano raccolto 5,8 miliardi di dollari nel 2023 e 2,7 miliardi di dollari nel 2019, a conferma della forza propulsiva di CVC Secondary Partners e dell’espansione senza sosta del mercato globale del private equity secondario.



La raccolta ha attirato investimenti da una base diversificata e globale di soggetti istituzionali, composta da oltre 200 limited partner (LP), tra investitori già esistenti e nuovi, con circa il 50% degli impegni proveniente da nuovi investitori nei Fondi SOF.



SOF VI, spiega la società in una nota, sarà attivo nel segmento mid-market del private equity secondario, che registra tassi di crescita sostenuti, concentrandosi su investimenti in fondi di buyout gestiti da general partner (GP) di eccellenza. SOF VI persegue una strategia articolata lungo due direttrici, investendo in portafogli di fondi detenuti da LP e in operazioni GP-led, con l’obiettivo di costruire, nel corso del periodo di investimento, un portafoglio globale di asset di private equity equilibrato e diversificato.



Il mercato secondario rappresenta una componente importante e in crescita della piattaforma globale di private markets di CVC, con 20 miliardi di euro di asset in gestione e prospettive significative di ulteriore crescita. Con l’aumento costante della domanda di soluzioni sul mercato secondario, CVC Secondary Partners è in posizione favorevole per continuare a espandere i fondi focalizzati sul private equity, sviluppandosi al contempo in segmenti adiacenti più innovativi e interessanti, quali i mercati secondari del credito e delle infrastrutture”.



La casa madre CVC gestisce complessivamente 212 miliardi di euro di AUM a livello globale attraverso sette strategie complementari che, oltre al secondario, comprendono private equity, credito e infrastrutture.



(Foto: Foto di Nuun Std. da Pixabay )

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