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L'EURO STOXX Banks scivola in fondo al mercato di Eurozona

In breve, Finanza, Indici settoriali
L'EURO STOXX Banks scivola in fondo al mercato di Eurozona
Viene venduto parecchio l'indice bancario europeo, che continua la seduta a 312,81 punti.
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